Xhaka al Milan? Lui risponde così: “Nel calcio non si sa mai. A volte …”

Il capitano delle 'Aspirine' si è espresso così, sul tema mercato, in conferenza stampa: "Ho 3 anni di contratto. Io e la mia famiglia siamo felici in Germania. Nel calcio non si sa mai cosa verrà in futuro. Un altro campionato? Non ho ancora giocato ovunque. Quindi a volte ci si pensa. La mia famiglia e il management si occupano di queste cose".