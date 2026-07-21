Il Milan continua a guardare al futuro e lo fa con un altro colpo per il proprio settore giovanile. È infatti ufficiale l'arrivo in rossonero di Spyridon Petros Zormpas, difensore centrale classe 2010.

Il 16enne greco, che si fa notare fin da subito per una struttura fisica già imponente (190 centimetri a soli 16 anni), arriva a titolo definitivo dall'Olympiacos, club con cui il giovane greco stava completando il proprio percorso nelle giovanili. Il contratto del trasferimento è stato regolarmente depositato dal Milan nell'apposito registro di Lega Serie A nelle ultime ore, formalizzando così l'operazione volta ad arricchire il settore giovanile rossonero con un nuovo talento pronto a sbocciare.

Non vi sono molte informazioni sul suo conto: ciò che è certo però è che Zormpas, con la sua struttura fisica già da centrale di prima fascia, rientra esattamente nel profilo ricercato dai rossoneri per il futuro: difensore centrale alto e roccioso, a soli 16 anni ha già delle dimensioni pronte per il calcio che conta. Oltre alla crescita con l'Olympiacos, il greco ha avuto l'occasione di giocare con la propria nazionale in 8 occasioni: 6 volte con la Grecia Under 15 e 2 con la Grecia Under 16.

Come verrà impiegato il greco?

Si tratta di un investimento pensato per il lungo periodo: Zormpas farà con ogni probabilità le sue prime esperienze italiane tra le formazioni Under e la Primavera rossonera, ma il suo profilo, come molti altri, è già seguito con attenzione da mister Navarro, tecnico di riferimento per il progetto Milan Futuro. Il tecnico ha spiegato più volte la sua filosofia di lavoro con i giovani, sottolineando quanto la sua carriera da calciatore ed ex assistente tecnico lo abbia spinto a specializzarsi nella crescita dei talenti, con l'obiettivo di portare i ragazzi di Milan Futuro, nel giro di qualche anno, ad essere pronti per la prima squadra.

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Un percorso quello del greco che, se dovesse concretizzarsi come sperato, permetterebbe al Milan di risparmiare risorse importanti sul mercato dei difensori centrali. Coltivare un profilo come quello di Zormpas in casa potrebbe rivelarsi una scelta visionaria: chissà se tra qualche anno sentiremo ancora parlare di questo centrale greco, magari con la maglia della Prima Squadra addosso.