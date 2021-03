Ufficiale – Aguero lascia il Manchester City: “Pronto per nuove sfide”

Sergio Aguero lancia il Manchester City. Ad annunciarlo lo stesso attaccante argentino sul suo profilo Instagram

Sergio Aguero lascia il Manchester City. Ad annunciarlo lo stesso attaccante sul suo profilo Instagram: "Quando un ciclo arriva alla fine, affiorano tante sensazioni. Provo un forte senso di soddisfazione e di orgoglio per aver giocato nel Manchester City per così tante stagioni, una cosa non usuale per un calciatore professionista in un momento come questo. Dieci stagioni conseguendo importanti risultati e che mi hanno permesso di diventare il miglior marcatore della storia del club, costruendo un legame indistruttibile con tutti coloro che amano questa maglia, persone che rimarranno per sempre nel mio cuore".