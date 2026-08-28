Un altro giovane saluta il Milan: il giovane Diego Sia, esterno classe 2006, approda a titolo definitivo alla Dolomiti Bellunesi. Nato a Milano e cresciuto nel settore giovanile del Diavolo, il giovane è riuscito a completare tutta la lunga trafila: dai pulcini fino ad approdare all'U23. Un camino molto lungo che però gli ha permesso di maturare molta esperienza.

Milan, Diego Sia lascia il club

"AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Diego Sia a Dolomiti Bellunesi Calcio. Il Club ringrazia Diego per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali."

Con un comunicato condiviso sui profili social, il club rossonero ha voluto rendere ufficiale l'uscita dalle scene rossonere del giovane Sia:

Con addosso la maglia rossonera della primavera, il giovane ha collezionato 64 presenze e 19 gol, con il MilanFuturo 5 reti e altrettanti assist, numeri assolutamente positivi. La sua stagione più recente, però, gli ha regalato anche un'altra avventura: il giovane si è trasferito in Spagna al Club Deportivo Mirandés, in seconda divisione.

Altrettanto importante è il capitolo azzurro. Con la maglia della Nazionale Italiana U19, il giovane è riuscito a conquistare 11 presenze e 3 gol, comprese anche le quattro gare giocate agli Europei nel 2024 sotto la guida dell'esperto Bernardo Corradi.