Schira: 'Reijnders, Manchester City pronto alla prima offerta ufficiale'

"Il Manchester City è pronto a inviare al Milan la prima offerta ufficiale per acquistare Tijjani Reijnders - ha scritto Schira in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X' -. Per il centrocampista olandese sul piatto un enorme stipendio per convincerlo a lasciare il Milan nonostante il rinnovo del contratto fino al 2030 firmato nelle scorse settimane".