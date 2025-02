Schira: “Milan al lavoro per vendere Okafor: offerto al West Ham. Ora …”

Il giocatore, pertanto, è rientrato a Milano ma non sembra destinato a restarci. Ecco cosa ha scritto Schira in un post pubblicato sul suo account personale del popolare social network 'X'.

"Il Milan è al lavoro per vendere Noah Okafor. Un intermediario ha offerto l'attaccante svizzero al West Ham. Nelle prossime ore vedremo se gli 'Hammers' sono interessati ...". Futuro in Premier League, dunque, per Okafor? Aspettiamo e vediamo.