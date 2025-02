Schira: “Calabria al Bologna: lui prepara un omaggio per i tifosi del Milan”

"Il contratto di Davide Calabria con il Bologna potrebbe durare fino a giugno 2025 - ha infatti specificato Schira -. Il terzino destro sta preparando un omaggio speciale da postare sui suoi profili social per salutare e ringraziare tutti i tifosi del Milan". Calabria, dunque, si legherebbe ai felsinei per cinque mesi per poi scegliere, con calma, il proprio futuro da svincolato in vista della stagione 2025-2026. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ecco Giménez! Oggi a Milano, domani visite, firma e derby >>>