Rinnovo Pulisic, Theo, Maignan e Leao: la situazione in casa Milan

Il borsino in casa Milan sul rinnovo del contratto di Christian Pulisic e non soltanto | Calciomercato AC Milan News (Getty Images)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha fatto il punto sulle trattative per il rinnovo del contratto di alcuni top player della squadra rossonera: Christian Pulisic, Theo Hernández, Mike Maignan e Rafael Leão. Cosa faranno in vista della stagione 2025-2026? Imiteranno o no Tijjani Reijnders, che di recente ha prolungato il suo accordo con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2030? Andiamo a vedere caso per caso cosa potrebbe succedere. PROSSIMA SCHEDA