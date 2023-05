Rinnovo Leao – Milan e Lille, accordo trovato per la multa: le ultime | News

Arrivano importanti aggiornamenti in merito alla situazione che riguarda il rinnovo di Rafael Leao. Secondo quanto riferisce 'Radio Rossonera', l'entourage dell'attaccante portoghese ha fatto sapere chel’ultimo ostacolo presente è relativo allo Sporting. Milan e Lille si sono avvicinate e hanno trovato l’accordo per aiutare Leao . L’ultima parte da convincere resta lo Sporting Lisbona, club che dopo la decisione del TAD della multa da 16.5 milioni ha fatto ricorso al TAS, col fine di ottenere una rimodulazione della somma pattuita.

Tale cifra si aggira intorno ai 45 milioni di euro e corrisponde alla clausola rescissoria di Leao ai tempi dello Sporting. Difficilmente le cose cambieranno rispetto allo stato attuale e se lo Sporting accetterà l’accordo trovato tra Milan e Lille, allora la strada per il rinnovo di Leao sarà completamente in discesa. Al contrario, se il TAS dovesse dare ragione al club portoghese potrebbero esserci ulteriori intoppi. In ogni caso la possibilità che ciò accada è minima, con la volontà di Leao che rimane sempre quella di rinnovare. Milan e Lille, come conferma ulteriormente 'Radio Rossonera', non sono mai state così vicine. Adesso la palla passa allo Sporting, club che ha sempre meno carte da giocare e che guarda con interesse l'accordo trovato tra i rossoneri e 'les dogues'. Milan, previsto un incontro per un giovane bomber francese.