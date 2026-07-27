Un anno dopo l'arrivo a Milanello, il capitolo rossonero di Samuele Ricci potrebbe già avviarsi verso l'epilogo. Il centrocampista, prelevato dal Torino per circa 25 milioni di euro, non ha vissuto una prima stagione semplice e con l'arrivo di Amorim le cose non sembrano destinate a migliorare.

Sotto la gestione Allegri, Ricci aveva già faticato a trovare continuità: 31 presenze complessive in campionato ma solamente 11 da titolare, con il tecnico che gli aveva spesso preferito Fofana al fianco degli intoccabili Modric e Rabiot. Anche nel finale di stagione, quando il croato è rimasto ai box per qualche partita, per lui sono arrivati solamente spezzoni di partita: appena due presenze dal 1' nelle ultime sette giornate di campionato, con Jashari che lo ha superato nelle gerarchie.

Con il cambio di guida tecnica, lo scenario non sembra poter cambiare in meglio. L'italiano è partito titolare contro il Celtic ma un suo errore in disimpegno ha causato il gol del momentaneo 2-0 per gli scozzesi: non il migliore degli inizi.

Amorim ha chiarito che Modric resterà il faro del centrocampo rossonero e, nel suo 3-4-2-1, a completare il centrocampo ci sarà ancora Rabiot. Il centrocampo a due scelto dal tecnico portoghese, inoltre, non prevede la figura della mezzala, un ruolo che l'ex Toro ha interpretato con più efficacia in rossonero rispetto a quello di regista puro ma che semplicemente non trova spazio nello scacchiere di Amorim. Se già era complicato trovare spazio da titolare durante la scorsa stagione, con un centrocampo a 3, ora si rivelerebbe ancor più complicato.

Ricci non è incedibile

Il Milan, detto questo, non ha comunque intenzione di svendere un giocatore su cui ha investito una cifra importante solo un anno fa. Se si materializzasse l'occasione di cedere il centrocampista italiano a titolo definitivo, la cifra non si allontanerebbe troppo da quella pagata qualche mese fa: i rossoneri non lo cederebbero per meno di 18-20 milioni di euro.

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Se il Milan dovesse invece decidere di cedere il centrocampista, le piste non mancherebbero: l'agente lo aveva proposto alla Juventus, mentre Atalanta e Bologna potrebbero farsi vive qualora percepissero la possibilità di affondare per il classe 2001. Il destino di Ricci, insomma, resta appeso a un filo: tutto dipenderà dalle prossime settimane di lavoro con Amorim e, soprattutto, da eventuali offerte che dovessero arrivare sul tavolo della dirigenza rossonera.