Progetto Milan Futuro: ufficiale l'arrivo del giovane Calvani. Ecco chi è

Calciomercato Milan, Diawara è arrivato a Casa Milan: firma e poi annuncio | PM

Il Milan ha iniziato a programmare la sua stagione, non solo per la prima squadra rossonera, ma anche per tutto il settore giovanile del Diavolo. Sia il Milan Futuro, sia il Milan Primavera sono al lavoro e hanno comunque bisogno di calciatori per rinforzare le proprie rose. In arrivo un colpo importante per il progetto giovanili rossonero.

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Il comunicato ufficiale dell'AC Milan: arriva Lorenzo Calvani

"AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Lorenzo Calvani, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. Il difensore, nato nel 2008, arriva dalla SS Lazio e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri".

Ecco il comunicato ufficiale del Milan:

Classe 2008, è il terzino sinistro della Primavera biancoceleste e potrebbe essere integrato nel progetto Milan Futuro che comprende tutti i talenti del settore giovanile rossonero. In stagione ha giocato 29 partite nel campionato Primavera, partendo 13 volte da titolare con 1651 minuti in campo.

I dati Sofascore e le caratteristiche tecniche del classe 2008

3 assist serviti;

serviti; 3.1 duelli vinti di media a partita;

duelli vinti di media a partita; 4.2 palloni recuperati di media.

Ecco i suoi dati (estratti dal sito Sofascore):

Ecco come gioca: mancino naturale, ha grande duttilità difensiva e ottima struttura fisica, doti che lo rendono un prospetto molto interessante che avrà tempo di crescere con calma o con il Milan Primavera o con il Milan Futuro.

Il progetto della seconda squadra rossonera, sempre gestito da Kirovski, resta fondamentale anche in vista della prossima stagione: l'obiettivo del settore giovanile rossonero è chiaro. Far crescere i giovani talenti e, una volta che saranno pronti, vederli debuttare con la prima squadra del Milan.

Secondo quanto raccolto da PianetaMilan, Lorenzo Calvani verrà aggregato in un primo momento al Milan Primavera guidato in panchina da Giovanni Renna.