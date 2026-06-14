Il ribaltone totale in panchina sta per rendere chiari anche i nuovi rapporti di forza all'interno della dirigenza del AC Milan. L'imminente sbarco a Milano di RÃºben Amorim non segna soltanto la fine dell'era tecnica precedente, ma ridefinisce in modo netto chi comanda in via Aldo Rossi, tracciando una nuova linea di comando sportiva.

Il retroscena di Pellegatti: Ibrahimovic prende il controllo operativo

"Ibrahimovic, con l'acquisizione di Amorim e l'arrivo della nuova dirigenza del Milan, diventa di fatto il numero uno della societÃ a livello operativo. Non credete al fatto che non influisca, non scherziamo. Si deve a lui la bocciatura di Rangnick, non gli voleva dare tutte le chiavi in mano, specialmente per quanto riguarda le giovanili. KrÃ¶sche o Ozek sono comunque due figure che potrebbero diventare apicali".

Chi sono KrÃ¶sche e Ã–zek: la nuova area sportiva del Milan

Sui nuovi, imminenti equilibri societari Ã¨ intervenuto in modo molto dettagliato il giornalista. Attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube, lo storico cronista rossonero ha svelato la centralitÃ assoluta che assumerÃ l'ex fuoriclasse svedese nel nuovo organigramma targato RedBird:Le rivelazioni di Pellegatti aprono scenari di mercato internazionale affascinanti. Se nella scorsa stagione Zlatan si era tenuto piÃ¹ lontano dalle dinamiche quotidiane di campo, delegando la gestione a Igli Tare e Massimiliano Allegri, oggi il senior advisor di RedBird Ã¨ pronto a prendersi l'intera responsabilitÃ dell'area sportiva. I profili caldi monitorati per affiancarlo portano direttamente in Bundesliga.

In prima linea c'Ã¨ il nome di Markus KrÃ¶sche, attuale architetto dell'Eintracht Francoforte ed esperto costruttore di rose competitive attraverso lo scouting sostenibile, affiancato dal profilo internazionale di Devun Ã–zek. Questa sinergia manageriale, blindata dalla forte supervisione di Ibrahimovic, servirÃ a strutturare un blocco dirigenziale solido e coeso, capace di supportare al meglio le richieste tecnico-tattiche di RÃºben Amorim. Sempre che il Milan riesca a concretizzare le sue idee, cosa per nulla scontata, come abbiamo visto in questo primo scorcio di mercato.

Sinergia immediata sul mercato: il Milan non puÃ² piÃ¹ aspettare

Il nuovo equilibrio societario impone un'accelerazione drastica sul fronte del. Con il raduno stagionale alle porte, la nuova dirigenza non ha piÃ¹ tempo da perdere: servono scelte decise, condivise e immediate per puntellare la rosa rossonera. La centralitÃ operativa di Ibrahimovic (che si Ã¨ sempre detto garante di una certa ambizione in linea con la storia del Milan) sarÃ anche per lui una prova cruciale: ora Zlatan si gioca tutto. Per lo svedese si profila un all-in rischioso. Vedremo se pagherÃ