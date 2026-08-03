Pellegatti preoccupato dal mercato: "C'è il pesante rischio che questo sia il Milan"

Rafael Leão potrebbe restare clamorosamente al Milan: l'attaccante portoghese avrebbe detto no all'ipotesi Turchia e per il Diavolo si apre una possibilità che il numero 10 resti a Milanello. Questo potrebbe mettere i bastoni tra le ruote al mercato in entrata dei rossoneri: il possibile incasso da 50 milioni di euro avrebbe permesso al Milan di investire ancora per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Ruben Amorim.

A parlare di questo momento del club rossonero ci ha pensato il giornalista Carlo Pellegatti su YouTube:

"C'è il pesante rischio, visto che fanno fatica a cedere, che questo sia il Milan, magari con qualche cessione in prestito a fine mese. Sarebbe un Milan con Gila, con Ramos, però due/tre cessioni con due/tre acquisti sarebbero stati necessari".

Come giustifica Pellegatti l'investimento fatto dal Milan senza cessioni proprio per i colpi Ramos e Gila? Ecco le parole del giornalista:

"Il Milan oggi non ha il denaro, o non vuole spendere denaro per la campagna acquisti, dopo i 100 milioni investiti, figli delle cessioni dello scorso anno".

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Il Milan rischia di bloccarsi: la previsione di Pellegatti

Le tre richieste di Amorim per svoltare col 3-4-2-1

La difesa: un centrale di difesa che possa impostare dal basso e chiudere il reparto con Pavlović a sinistra e Gila a destra.

un centrale di difesa che possa impostare dal basso e chiudere il reparto con Pavlović a sinistra e Gila a destra. Le corsie esterne: un esterno di centrocampo (che sia a destra o a sinistra) che possa svolgere la doppia fase costantemente per 90 minuti.

un esterno di centrocampo (che sia a destra o a sinistra) che possa svolgere la doppia fase costantemente per 90 minuti. La trequarti: un trequartista di piede mancino, bravissimo nello stretto e ottimo nell'uno contro uno (sempre se dovesse uscire Leão).

Vedremo se lo scenario ipotizzato da Pellegatti sarà davvero quello finale: il Milan ha fino al primo settembre per chiudere possibili colpi in entrata e in uscita, mentre il 23 agosto c'è l'esordio ufficiale stagionale contro il Torino in Serie A.Sulla carta ad Amorim servono ancora tre colpi chiave per il suo 3-4-2-1, ma tutto dipenderà dalle uscite: