Moretto, Romano e Pedullà: “Milan, fatta per Giménez! In arrivo a Milano”

Gli ha fatto eco il collega Fabrizio Romano, sempre via social. "Santiago Giménez al Milan, here we go! Affare fatto, il Feyenoord accetta l'offerta finale inviata oggi. Pacchetto dal valore di oltre 35 milioni di euro, bonus inclusi e un'importante clausola di rivendita. Giménez volerà oggi in Italia. Giocatore decisivo nel far cambiare idea al Feyenoord: voleva solo il Milan".