Andrà trovato, di fatto, un punto di incontro tra i due club. Il Milan vorrebbe prendere Xhaka per 8-10 milioni di euro, visto che il giocatore - per quanto molto valido - va verso i 33 anni; le 'Aspirine', invece, per il momento non abbassano la richiesta di 15 milioni di euro. Ovvero, la cifra minima per evitare una minusvalenza in bilancio.