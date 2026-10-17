Milan, suggestione clamorosa per l'attacco: Diavolo ancora in corsa per un top player

Continuano le voci sui futuri piani del Milan sul calciomercato: come riportato da Ekrem Konur sul social X, Milan e Juventus sono ancora interessate al profilo di Bruno Fernandes. Il calciatore non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza con il Manchester United, ma resta da battere il Galatasaray, pronto a spendere e investire tanti soldi per il portoghese.

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Quella di Bruno Fernandes è una suggestione, nata in Inghilterra in estate, ma il costo dell'ex Udinese resta alto: esiste nel suo contratto una clausola per i club stranieri da quasi 65 milioni di euro e lo United, anche se non dovesse trovare l'accordo per il rinnovo, dispone di un'opzione per prolungare di un'ulteriore stagione.

Bruno Fernandes ha già lavorato con Amorim proprio al Manchester United: al momento resta una suggestione per i rossoneri molto complessa.

I numeri brillanti di Bruno Fernandes in Premier League su Sofascore

Presenze: 35 partite giocate, tutte da titolare in Premier League.

35 partite giocate, tutte da titolare in Premier League. Gol e Assist: 9 gol realizzati e ben 21 assist serviti per i compagni.

9 gol realizzati e ben 21 assist serviti per i compagni. Grandi occasioni create: 33 occasioni totali con 75.6 tocchi di media a partita.

33 occasioni totali con 75.6 tocchi di media a partita. Duelli vinti ogni match: 3.5 di media a partita (pari al 46%).

Questi sono stati i suoi numeri brillanti nella Premier League 2025-26 (dati dal sito Sofascore):

Oltre ai possibili costi per il cartellino, resta da tenere in conto lo stipendio molto alto del portoghese (10,2 milioni di euro netti a stagione, inarrivabile per il Milan). Servirebbe uno sforzo sia da parte del calciatore sia da parte del Diavolo per trovare una quadra.

L'impatto tattico sulla trequarti di Rúben Amorim

Bruno Fernandes è un centrocampista offensivo dalle qualità indiscusse che può essere schierato sia più basso per impostare la manovra, sia sulla trequarti offensiva per rifinire per i compagni e per se stesso: potrebbe giocare proprio vicino alla porta nel 3-4-2-1 di

Ovviamente per i rossoneri sarebbe un colpo più che clamoroso: Bruno Fernandes è un calciatore importantissimo che aumenterebbe in un attimo la qualità generale della rosa di Rúben Amorim. Le difficoltà di una possibile trattativa restano molto elevate, ma nel mercato mai dire mai.