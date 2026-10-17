Milan, suggestione clamorosa per l'attacco: Diavolo ancora in corsa per un top player

Suggestione Bruno Fernandes per il Milan di Rúben Amorim: l'indiscrezione di Ekrem Konur, i dettagli sul contratto e l'analisi tattica per la trequarti
Pato rivela: "Cardinale voleva Endrick al Milan". Poi la confessione su Ancelotti oggi al Brasile
Continuano le voci sui futuri piani del Milan sul calciomercato: come riportato da Ekrem Konur sul social X, Milan e Juventus sono ancora interessate al profilo di Bruno Fernandes. Il calciatore non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza con il Manchester United, ma resta da battere il Galatasaray, pronto a spendere e investire tanti soldi per il portoghese.
Bruno Fernandes ha già lavorato con Amorim proprio al Manchester United: al momento resta una suggestione per i rossoneri molto complessa.
I numeri brillanti di Bruno Fernandes in Premier League su SofascoreQuesti sono stati i suoi numeri brillanti nella Premier League 2025-26 (dati dal sito Sofascore):
- Presenze: 35 partite giocate, tutte da titolare in Premier League.
- Gol e Assist: 9 gol realizzati e ben 21 assist serviti per i compagni.
- Grandi occasioni create: 33 occasioni totali con 75.6 tocchi di media a partita.
- Duelli vinti ogni match: 3.5 di media a partita (pari al 46%).
Oltre ai possibili costi per il cartellino, resta da tenere in conto lo stipendio molto alto del portoghese (10,2 milioni di euro netti a stagione, inarrivabile per il Milan). Servirebbe uno sforzo sia da parte del calciatore sia da parte del Diavolo per trovare una quadra.
L'impatto tattico sulla trequarti di Rúben AmorimBruno Fernandes è un centrocampista offensivo dalle qualità indiscusse che può essere schierato sia più basso per impostare la manovra, sia sulla trequarti offensiva per rifinire per i compagni e per se stesso: potrebbe giocare proprio vicino alla porta nel 3-4-2-1 di Rúben Amorim.
Ovviamente per i rossoneri sarebbe un colpo più che clamoroso: Bruno Fernandes è un calciatore importantissimo che aumenterebbe in un attimo la qualità generale della rosa di Rúben Amorim. Le difficoltà di una possibile trattativa restano molto elevate, ma nel mercato mai dire mai.
© RIPRODUZIONE RISERVATA