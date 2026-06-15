Il calciomercato sa essere davvero beffardo a volte. Ne sa qualcosa Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio che fino a poco tempo fa sembrava promesso sposo al Milan e che, ad oggi, invece si ritrova al centro dei riflettori del Napoli. A fornire degli aggiornamenti, in fatti, ci ha pensato il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

Milan, addio Gila? Le ultime di Di marzio

Sulla panchina del, come sappiamo, mesi fa era seduto Massimiliano Allegri, grande estimatore dello spagnolo. Il tecnico livornese, infatti, vedeva in lui il giusto rinforzo per la propria difesa. La mancata qualificazione in Champions League, però, ha fatto partire un vero e proprio effetto domino: via, esi allontana sempre di più.

Con il Milan ormai fuori dai giochi e focalizzato sulla ricostruzione interna, il profilo dello spagnolo è finito sotto ai radar del Napoli, squadra in cui andrà proprio Massimiliano Allegri. A svelare la clamorosa accelerazione del club partenopeo è stato il noto esperto di calciomercato Gianluca Di marzio durante l'appuntamento con L'Originale di Sky Sport 24:

Secondo il giornalista, il Napoli vuole trovare assolutamente in breve tempo l'accordo con il giocatore per poi spostare la trattativa sul fronte Lazio. Il club biancoceleste, inoltre, apre ora alla cessione del giocatore.