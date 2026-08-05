Milan, sfuma un altro trequartista: la Fiorentina chiude il colpo Mastantuono

Da Chukwueze e Modric all'incognita Leão: la probabile formazione del Milan di Amorim | VIDEO

Continua il mercato del Milan con il nodo principale rappresentato dal futuro di Leão che resta ancora da sciogliere. Il portoghese potrebbe essere ceduto con il possibile interesse del Galatasaray.

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Il punto però è chiaro: il Diavolo vuole 50-60 milioni di euro per l'esterno portoghese e non apre a nessun tipo di prestito. Non è quindi scontata la cessione di Leão. Così come non è scontato l'arrivo di un nuovo giocatore per il reparto avanzato di Amorim.

La beffa Mastantuono: l'annuncio di Fabrizio Romano

Non sarà Mastantuono il rinforzo per la trequarti del Milan: come riportato dal giornalista Fabrizio Romano è fatto per il passaggio dell'argentino alla. Operazione chiusa tra club: prestito per la Viola dopo il via libera arrivato dal Real Madrid. Grande colpo per la Fiorentina di Paratici che porta in Serie A un grandissimo talento, seguito anche in passato dai rossoneri prima che firmasse proprio con il Real Madrid.

Le caratteristiche tecniche del trequartista argentino:

Profilo tattico: trequartista di piede mancino bravissimo nello stretto e ottimo nel dribbling.

trequartista di piede mancino bravissimo nello stretto e ottimo nel dribbling. Compatibilità: presenta proprio le caratteristiche tanto richieste da Ruben Amorim per il suo 3-4-2-1.

Le strategie del Milan tra conferme e cessioni

Con la possibilità che Rafael Leão resti al Milan, viste le assenze di offerte importanti, un prestito per un nuovo trequartista sarebbe potuto essere un compromesso accettabile, ma non sarà appunto per Mastantuono.

Il tempo è sempre meno per il Milan: la dirigenza rossonera deve ancora lavorare moltissimo per cedere i giocatori che non fanno parte del progetto rossonero e per completare la rosa per permettere ad Amorim di giocare al massimo delle sue possibilità.