Il calciomercato del Milan è ufficialmente in ebollizione. Attivo sul fronte acquisti quanto su quello delle cessioni, il Club rossonero si sta muovendo nelle ultime ore con forza per il centrale della Lazio, Mario Gila, sorpassando il Napoli che fino a poche ore fa sembrava essere la squadra in pole per acquistare lo spagnolo.

Il noto esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha fatto il punto sulla situazione tramite il sui canale YouTube, ribadendo la fretta dei rossoneri nel chiudere l'operazione:

“Accordo fatto tra Milan e Mario Gila, contratto che supera i 5 milioni di euro all’anno, bonus compresi, per 5 anni, quindi un investimento molto importante. Posso dirvi che il Milan ha parecchia fretta di chiudere l’operazione Gila, poiché sono già capitate parecchie cose in questa trattativa, vedi la frenata del Napoli e il no di Gila all’Atalanta, quindi i rossoneri vogliono evitare contro-inserimenti di altre squadre e chiudere il prima possibile".

Il problema principale, come ribadito più volte, è la clausola del 50% che detiene ancora il Real Madrid sul cartellino del centrale spagnolo: la Lazio alza il prezzo anche per questo motivo e senza troppa paura nel perderlo a zero.

"Sappiamo che il Real Madrid avrà il 50% sulla futura rivendita, quindi la Lazio è sempre nella posizione di chiedere una cifra consona oppure lo perderebbe tranquillamente a parametro zero, lasciandolo performare una stagione con Gennaro Gattuso. Mario Gila spinge moltissimo per andare via e nei prossimi giorni si aspettano aggiornamenti molto importanti in tal senso lato Milan. Amorim ha parlato più volte con il ragazzo, che sarebbe molto contento di essere allenato da lui”.

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Modric potrebbe restare

"La voglia di Milan di Modric non è ancora finita, con il croato che ha lasciato una porticina aperta al Diavolo. La possibilità di andare avanti resta, il croato ha comunque chiesto qualche giorno per parlare con la famiglia e con i suoi procuratori per fare le valutazioni definitive. Amorim parlerà anche con lui, al momento la decisione definitiva di Modric non è ancora arrivata, ma il Milan sa che dà apertura. Qualcuno pensava che senza Champions e con tutti questi cambiamenti il croato potesse dire di non voler restare in rossonero, ma questo non è successo".

Due "acquisti" fondamentali

Amorim sembra essere centrale nelle trattative del Milan in questa sessione di mercato, contattando tutti gli obiettivi e spiegando loro il ruolo in rossonero. Il tecnico portoghese ha chiamato Gila come Gonçalo Ramos, ma uno dei migliori acquisti in entrata potrebbe fare già parte della rosa attuale:infattie Amorim starebbe insistendo per la sua permanenza. Il croato sarebbe rimasto sotto shock per il finale di stagione e per l'addio di Tare e Allegri, ma secondo Fabrizio Romano laSe dovessero essere confermati entrambi, con il rinforzo difensivoe la permanenza a centrocampo di, il Milan darebbe un ulteriore segnale di ambizione: un inserimento forte per il centrale della Lazio, superando la fitta concorrenza nel giro di poche ore, è indice di una ritrovata forza dei rossoneri sul mercato, in grado di strappare giocatori delle grinfie di altre società con naturalezza, come solo unsa fare. La permanenza di Modric invece sarebbe fondamentale, essendosi rivelato centrale nello scacchiere rossonero nella scorsa stagione: se dovesse rimanere, sarebbe anche questo indice di un progetto cheai calciatori, anche senza Champions: questo deve essere l'obiettivo: poi a parlare sarà anche il campo.