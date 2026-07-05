Rischia di sfumare Tiago Gabriel per il Milan? Il centrale del Lecce sta attirando molta attenzione su di sé dopo un'incredibile stagione con i salentini. Le sue prestazioni convincenti hanno portato diverse squadre ha segnarlo nella propria shortlist di mercato e, tra queste, ci sarebbe da varie settimane anche il Milan.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di mercato, un'altra squadra sarebbe però in contatti avanzati per il portoghese, avendo formulato già la prima offerta ufficiale: Si tratta del Benfica, alla ricerca di un difensore centrale e intenzionata a riportare in patria il talento portoghese.

Il Benfica avrebbe offerto 20 milioni per il centrale del Lecce, che però ne vuole almeno 25-30 per chiudere. Il Milan per il momento osserva la situazione da lontano e non si starebbe muovendo con offerte ufficiali, ma il tempo ed il mercato corrono: il Benfica vuole Tiago Gabriel.

Ecco chi è Tiago Gabriel

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Acquistato dal Lecce nel mercato di gennaio del 2025 per solidi euro dall'Estrela Amadora, Tiago Gabriel in poco più di un anno ha più che decuplicato il proprio valore sul mercato. Nella prima stagione al Lecce (disputando solamente il girone di ritorno della stagione 24/25) non ha trovato molto spazio, sedendo principalmente in panchina ritrovandosi dietro nelle gerarchie rispetto a Baschirotto e Gaspar. Con l'addio del primo nella scorsa estate, direzione Cremonese, il portoghese ha avuto una nuova occasione e si è preso fin da subito, contro tutti i pronostici, ilnella difesa giallorossa.Da lì, nessuno è riuscito a scalzarlo: benin stagione, con una sola partita saltata a causa di somma di ammonizioni. Unin difesa con i suoi quasi 2 metri, che però non lo limitano nell'anzi, sono la sua caratteristica principale: grazie alla sua intelligenza calcistica e alla sua agilità, con le sue gambe lunghissime riesce ad arpionare qualunque attaccante cerchi di saltarlo in velocità, compiendo alle volte veri e propri miracoli da ultimo uomo e salvando in più occasioni la squadra di Di Francesco.

Non a caso, infatti, il Lecce chiede almeno 25 milioni per lui: difficile privarsi di un giocatore del genere, che potrebbe rivelarsi fondamentale anche in squadre più blasonate, come il Milan stesso.