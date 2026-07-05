Il difensore centrale del Lecce ha attirato interesse da tutta Europa, incluso il Milan, ma attenzione al Benfica
Milan, oltre 70 milioni per una riserva come Gonçalo Ramos: scelta giusta o azzardata?
Rischia di sfumare Tiago Gabriel per il Milan? Il centrale del Lecce sta attirando molta attenzione su di sé dopo un'incredibile stagione con i salentini. Le sue prestazioni convincenti hanno portato diverse squadre ha segnarlo nella propria shortlist di mercato e, tra queste, ci sarebbe da varie settimane anche il Milan.
Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di mercato, un'altra squadra sarebbe però in contatti avanzati per il portoghese, avendo formulato già la prima offerta ufficiale: Si tratta del Benfica, alla ricerca di un difensore centrale e intenzionata a riportare in patria il talento portoghese.
🚨 Excl. - #Benfica have offered €20M to #Lecce to sign #TiagoGabriel, but Lecce want more (25-30M) to sell the centre-back. #transfers https://t.co/xOqpiFbMEV— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 5, 2026
Il Benfica avrebbe offerto 20 milioni per il centrale del Lecce, che però ne vuole almeno 25-30 per chiudere. Il Milan per il momento osserva la situazione da lontano e non si starebbe muovendo con offerte ufficiali, ma il tempo ed il mercato corrono: il Benfica vuole Tiago Gabriel.
Ecco chi è Tiago GabrielAcquistato dal Lecce nel mercato di gennaio del 2025 per soli 1,25 milioni di euro dall'Estrela Amadora, Tiago Gabriel in poco più di un anno ha più che decuplicato il proprio valore sul mercato. Nella prima stagione al Lecce (disputando solamente il girone di ritorno della stagione 24/25) non ha trovato molto spazio, sedendo principalmente in panchina ritrovandosi dietro nelle gerarchie rispetto a Baschirotto e Gaspar. Con l'addio del primo nella scorsa estate, direzione Cremonese, il portoghese ha avuto una nuova occasione e si è preso fin da subito, contro tutti i pronostici, il posto da titolare nella difesa giallorossa.
Non a caso, infatti, il Lecce chiede almeno 25 milioni per lui: difficile privarsi di un giocatore del genere, che potrebbe rivelarsi fondamentale anche in squadre più blasonate, come il Milan stesso.
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