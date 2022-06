Milan, Ibrahimovic vuole continuare: spunta la data per il rinnovo

Zlatan Ibrahimovic vuole continuare a giocare e lo farà, ovviamente, con il Milan . Per lui, vestire il rossonero non è mai stata una questione di soldi. Lo dimostra la volontà di tornare fortemente fra il 2019 e il 2020, quasi 10 anni dopo la prima volta. Il Milan è tornato ad essere la casa di Zlatan. Casa Milan, che ai tempi ancora non esisteva, è diventata "Casa Ibra" , come l’ha rinominata il fuoriclasse svedese nel suo ultimo post su Instagram.

A 41 anni, dopo aver riportato il Milan a vincere lo Scudetto giocando mezza stagione con un grave infortunio al ginocchio che ora lo costringerà a stare fermo per almeno 7 mesi, Ibrahimovic non ha intenzione di fermarsi. Anzi è pronto a rinnovare. Secondo 'calciomercato.com', le parti si incontreranno circa a metà della prossima settimana per discutere un prolungamento annuale al ribasso, con una base modesta ma ricchi bonus legati ad obiettivi personali e di squadra. Un contratto, presumibilmente, a gettone. Il ritiro, per ora, può aspettare. Milan, le top news di oggi: due nomi per la difesa, Noa Lang vicino.