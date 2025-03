Milan, rinnovo di Pulisic vicinissimo: accordo totale. Ecco quanto percepirà

Uno dei calciatori più vicini al rinnovo con il Milan è Christian Pulisic. Lo statunitense, così come Tijjani Reijnders, è senza ombra di dubbio uno dei pochi che si salvano in questa stagione complicata per i rossoneri. Mai una parola fuori posto davanti alle telecamere, prestazioni praticamente sempre all'altezza delle aspettative e un rendimento altissimo. D'altronde chi contro il Lecce ha ripreso la gara e superato gli avversari con una doppietta è stato proprio lui. Il compagno di squadra olandese ha già prolungato, mentre per l'ex Chelsea sembra solo questione di tempo.