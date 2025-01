Tanto spazio concesso al calciomercato del Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 29 gennaio 2025. Non potrebbe essere altrimenti, visto che si entra nelle battute finali di questa sessione e il Diavolo - oltre a Kyle Walker - ha bisogno di mettere a segno altri colpi importanti per accontentare la richiesta di rinforzi dell'allenatore Sérgio Conceição. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA