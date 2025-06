Milan, Retegui l’attaccante per Allegri? Ecco come ha giocato

Il Milan potrebbe cambiare moltissimo in questa sessione di calciomercato. Il club potrebbe cedere tanti giocatori e rinnovare tantissimo la rosa da mettere a disposizione a Massimiliano Allegri. Cambi in tutti i reparti. In attacco, secondo gli ultimi rumors, i rossoneri potrebbero spendere tanto per trovare un nuovo partner per Santiago Gimenez.