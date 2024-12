Milan, Reijnders ad un passo dal rinnovo: ma sullo sfondo spuntano …

Continua a tenere banco la questione relativa al rinnovo di Tijjani Reijnders con il Milan. Non tanto perché non ci sia un accordo, anzi, ma perché partita dopo partita l'olandese sembra meritare sempre di più questo premio. A confermarlo, per altro, è stato il padre Martin, in un'intervista rilasciata qualche settimana fa al 'De Telegraaf': "Non capita spesso che un club voglia parlare di un nuovo contratto dopo un solo anno, quindi è una cosa speciale. Gli darà ancora più fiducia, perché il club lo considera un grande giocatore. Tijjani al Milan sta bene? Basta guardare il sorriso con cui gioca a calcio".