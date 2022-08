Milan, quattro nomi per due posti: il punto sul mercato in entrata | News

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sul mercato del Milan . I rossoneri sono al lavoro per trovare un difensore e un centrocampista da inserire all'interno della rosa allenata da Stefano Pioli . Sarebbero quattro i nomi presenti sulla lista della coppia Maldini-Massara , due per ogni reparto.

Secondo la 'rosea', il Milan è interessato a Japhet Tanganga e Abdou Diallo . Sul primo, il Tottenham sarebbe disposto a cederlo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, così come il Diavolo starebbe discutendo con il PSG per trovare la formula del trasferimento del difensore senegalese.

Per quanto riguarda il centrocampo, il Milan punterebbe volentieri su un giovane talento e avrebbe individuato in Onyedika il profilo ideale. 21enne nigeriano del Midtjylland, tra le due parti ci sarebbero state delle relazioni positive. Inoltre il club danese lo cederebbe anche per meno di 10 milioni di euro. L'alternativa sarebbe Pape Sarr del Tottenham. Milan, nome nuovo per il centrocampo: arriva per sostituire Bakayoko?