Grande talento, ma non grandi numeri: Milan, ecco chi è Divock Origi

Divock Origi ad un passo dal Milan. L'attaccante belga è in scadenza di contratto con il Liverpool, club con cui ha conquistato tutto quello che c'era da conquistare. Premier League, Champions League, Mondiale per club e tanti altri trofei: spesso, però, l'ex Lille non è stato protagonista di tutti questi successi. 'Gazzetta.it', in vista di un possibile trasferimento a Milanello, ha approfondito il tema sul classe 1995.