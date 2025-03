Milan, no Champions no problem: ecco come ovvierà ai mancati introiti

Solo da Kalulu, Bennacer e Pobega quasi 50 milioni. Ma c'è dell'altro

Già sommando, per esempio, i riscatti di Kalulu (14), Bennacer (12), Pobega (12) porterebbero in dote al Milan 48 milioni di euro. Adli, invece, potrebbe restare a Firenze (riscatto previsto a 10,5 milioni di euro) in cambio del cartellino di Riccardo Sottil, che il Milan può riscattare per 10. A gennaio 2026, poi il Galatasaray dovrebbe riscattare Morata per altri 8. Un milione di euro dovrebbe arrivare dall'Empoli per Vásquez (non i 7 di Colombo).