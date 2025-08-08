Milan, Musah e Thiaw via? Servirebbero mosse decise. Punta su ...

Milan, sia Malick Thiaw che Yunus Musah potrebbero essere ceduti in questo mese di agosto. Secondo quanto aveva raccontato Matteo Moretto, esperto di mercato, entrambi sarebbero ben voluti da Massimiliano Allegri e servirebbero offerte ben oltre i 25 milioni per cederli, un prezzo fuori mercato per capire (leggi qui la situazione). Se la Premier League, che sembra la prima candidata per entrambi, dovesse davvero arrivare con offerte irrinunciabili, il Milan dovrebbe buttarsi di nuovo sul mercato a pochi giorni dall'inizio della Serie A e con due pedine importanti perse da Allegri. Per questo servirebbe un segnale forte e chiaro da parte della dirigenza rossonera.