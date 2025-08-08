Milan, Musah e Thiaw via? Servirebbero mosse decise. Punta su ...

Milan, Musah e Thiaw potrebbero essere entrambi ceduti in Premier League. I rossoneri, in quel caso, dovrebbero rispondere con mosse precise
Milan, sia Malick Thiaw che Yunus Musah potrebbero essere ceduti in questo mese di agosto. Secondo quanto aveva raccontato Matteo Moretto, esperto di mercato, entrambi sarebbero ben voluti da Massimiliano Allegri e servirebbero offerte ben oltre i 25 milioni per cederli, un prezzo fuori mercato per capire (leggi qui la situazione). Se la Premier League, che sembra la prima candidata per entrambi, dovesse davvero arrivare con offerte irrinunciabili, il Milan dovrebbe buttarsi di nuovo sul mercato a pochi giorni dall'inizio della Serie A e con due pedine importanti perse da Allegri. Per questo servirebbe un segnale forte e chiaro da parte della dirigenza rossonera.
Milan, cedi Musah e Thiaw? Ecco su chi puntare! Se vuoi vincere ...
—
Per quanto riguarda Musah, il Milan perderebbe un giocatore assolutamente discusso, ma polivalente e giovane, che con Allegri potrebbe crescere molto. Anche a livello economico, vista la partenza di Bondo direzione Cremonese, servirebbe un altro centrocampista in rosa, visto che il Milan viaggia verso il centrocampo a tre. Se l'offerta dovesse davvero essere sui 30 milioni di euro, i rossoneri dovrebbero investire ancora fortemente nel reparto, nonostante l'arrivo di Jashari, magari puntando su un profilo da fare crescere.