Milan, Di Marzio: “Bondo e Pulisic non convocati per le amichevoli: i motivi”

Il giocatore ex Monza, inizialmente restio ad accettare la destinazione, avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi nelle ultime ore. Dunque, Bondo è ora molto vicino al passaggio alla Cremonese.
Ecco le parole di Gianluca Di Marzio: "Milan, Bondo non convocato per il ritiro: il francese è sempre più vicino alla Cremonese"
Milan, Di Marzio: "Pulisic assente dalla lista dei convocati per infortunio"—
Per quanto riguarda invece il centrocampista statunitense, Christian Pulisic, l’assenza è dovuta a un infortunio alla caviglia rimediato contro il Liverpool. Il giocatore è in fase di recupero, ma Allegri e il suo staff hanno preferito non rischiarlo per le partite contro Leeds e Chelsea
