Milan, Di Marzio: “Bondo e Pulisic non convocati per le amichevoli: i motivi”

Christian Pulisic AC Milan Milan-Monza 2-0 Serie A 2024-2025
Warren Bondo e Christian Pulisic esclusi dai convocati del Milan per le amichevoli contro Leeds e Chelsea. Di Marzio svela perché sono out
Francesco De Benedittis

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul suo profilo X, Warren Bondo e Christian Pulisic sono fuori dalla lista dei convocati del Milan per il mini ritiro in Inghilterra.

Il centrocampista francese classe 2003 è al centro di numerose voci di mercato. Ora più che mai, con l’arrivo di Ardon Jashari, lo spazio per lui si è drasticamente ridotto: motivo per cui Tare e Allegri spingono per una sua partenza in prestito secco alla Cremonese.

Il giocatore ex Monza, inizialmente restio ad accettare la destinazione, avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi nelle ultime ore. Dunque, Bondo è ora molto vicino al passaggio alla Cremonese.

Ecco le parole di Gianluca Di Marzio: "Milan, Bondo non convocato per il ritiro: il francese è sempre più vicino alla Cremonese"

Milan, Di Marzio: "Pulisic assente dalla lista dei convocati per infortunio"

Per quanto riguarda invece il centrocampista statunitense, Christian Pulisic, l’assenza è dovuta a un infortunio alla caviglia rimediato contro il Liverpool. Il giocatore è in fase di recupero, ma Allegri e il suo staff hanno preferito non rischiarlo per le partite contro Leeds e Chelsea

 

