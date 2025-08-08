Pianeta Milan
Calciomercato Milan, il Napoli di nuovo su Musah se parte Raspadori

Yunus Musah AC Milan Milan-Monza 2-0 Serie A 2024-2025
Calciomercato Milan, Pedullà rivela: Napoli pronto a rilanciare per Musah dopo la cessione di Raspadori all’Atletico Madrid
Francesco De Benedittis

Come riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sul suo profilo X, con i soldi che il Napoli incasserà dalla cessione di Giacomo Raspadori all’Atletico Madrid, circa 25/30 milioni di euro, il club partenopeo sarebbe pronto a rilanciare nuovamente per il centrocampista del Milan, Yunus Musah.

Calciomercato Milan, Pedullà: "Con i soldi di Raspadori il Napoli rialzerà l'offerta per Musah"

—  

Molto dell’andamento della trattativa dipenderà dalle richieste del Milan, sicuramente superiori ai 25 milioni di euro. La mossa del Napoli è chiara: vuole anticipare la concorrenza del Nottingham Forest per regalare ad Antonio Conte il centrocampista americano, per il quale stravede. Ecco le parole di Pedullà.

"Napoli: se l’Atletico Madrid arriva a 30 (bonus compresi) per Raspadori, svolta vicina, gli azzurri proveranno ad aumentare offerta per Musah in modo da anticipare concorrenza. Come anticipato ieri sera, Musah è l’equilibratore che chiede Conte per il centrocampo, dipenderà dalle richieste del Milan".

