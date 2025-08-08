Pianeta Milan
Calciomercato Milan, nome top secret in difesa! Leoni come Tonali?

Alessandro Jacobone, giornalista che spesso parla del calciomercato del Milan, ha fatto il punto sulla difesa: Thiaw, Leoni e non solo
Emiliano Guadagnoli
Continua il calciomercato del Milan, con tanti giocatori che potrebbero essere ceduti e che potrebbero essere nella lista anche di club inglesi importanti. Questo è il caso di Malick Thiaw, difensore tedesco voluto fortemente dal Newcastle (qui la situazione in casa rossonera). Se dovesse partire? Ecco le possibili soluzioni.

Calciomercato Milan, Leoni e la shortlist in difesa. Il verdetto di Tare e Allegri

Alessandro Jacobone, giornalista che spesso parla del calciomercato del Milan, ha fatto il punto sulla difesa: Thiaw, Leoni e non solo. Ecco il suo post sul social X.

"Giovanni Leoni, Pietro Comuzzo e un terzo nome, a me ancora sconosciuto e tenuto al momento top secret, proveniente dall'estero. Questa la shortlist della dirigenza rossonera in caso di uscita di Malik Thiaw". Scrive così Jacobone che poi fa il punto in particolare su Giovanni Leoni del Parma. Ecco il suo punto della situazione.

"L'Inter, a lungo in vantaggio sul centrale del Parma, non sta affondando il colpo, in attesa di altre operazioni, questo potrebbe aprire lo stesso pertugio sfruttato anni fa con Sandro Tonali. Nonostante i suoi costi siano superiori, l'età e le già diverse attenzioni da parte della Premier, Liverpool su tutti, rendono l'operazione valida, con il rischio alle % che piacciono a Redbird. Tare e Allegri hanno già dato il loro verdetto". 

