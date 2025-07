"Il Parma per Leoni chiede 40 milioni di euro, l’Inter ci ha provato più di tutti, ma anche Milan e Juve. Il giocatore non disdegna l’idea di restare un altro anno a Parma, a quelle cifre non è arrivato nessuno. Occhio però anche alle chiamate che stanno arrivando dall’estero. Tra poco Leoni dovrà fare una scelta sul suo futuro".