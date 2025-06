Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, nelle ultime ore ha fatto il punto della situazione in merito al possibile rinnovo di Christian Pulisic con il Milan. Lo statunitense, tra i migliori dell'ultima brutta stagione rossonera, aveva infatti raggiunto un accordo con il club di via Aldo Rossi, ma la firma sul nuovo contratto non è mai arrivata. Una situazione simile a quella di Mike Maignan, con cui era stata trovata un'intesa salvo poi non arrivare mai all'elemento più importante. La firma nero su bianco.