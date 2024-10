Milan, un mercato fondamentale: ma i buchi da coprire sono molti

Un mercato che potrebbe essere fondamentale. E' il momento di pausa per la Serie A ed è un buon momento per pensare anche alle possibili mosse che dovrà fare il Milan a gennaio. La squadra di Fonseca arriva a questa sosta di ottobre con qualche dubbio che è riaffiorato dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina in campionato. E anche nelle belle prestazioni stagionali, è sembrato chiaro di come questa rosa abbia bisogno di alcuni importanti interventi a gennaio. In questo pezzo analizziamo i tre 'buchi' più pesanti e impellenti da coprire.