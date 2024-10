CALCIOMERCATO MILAN

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato delle possibili mosse del Milan nel calciomercato invernale. Ha evidenziato come il club di Via Aldo Rossi stia cercando un paio di centrocampisti e un terzino. In difesa, con Alessandro Florenzi infortunato fino a fine stagione e con Davide Calabria in bilico (su di lui, per gennaio, c'è il Galatasaray), il Diavolo ha in mente un nome ben preciso.