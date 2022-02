Milan, non è stato un grande mercato: le pagelle dei quotidiani sportivi

Il calciomercato invernale del Milan non è stato tra i più entusiasmanti: ecco le valutazioni dei quotidiani sportivi sull'operato del Diavolo

Enrico Ianuario

Non è stato una grande calciomercato invernale quello del Milan. I rossoneri, infatti, hanno appena acquistato un attaccante, più per il futuro che per il presente. Marko Lazetic, arrivato a titolo definitivo dalla Stella Rossa, ha preso il posto di Pietro Pellegri, il quale non è stato riscattato dai rossoneri e, dopo aver fatto ritorno per un paio d'ore al Monaco, si è trasferito al Torino di Ivan Juric. Dunque, nessun grande colpo in entrata per il Diavolo, con il tanto desiderato, e forse necessario, colpo in difesa che alla fine non è arrivato.

Le due edizioni odierne de 'La Gazzetta dello Sport' e di 'Tuttosport' hanno dato le loro valutazioni riguardo l'operato del Milan in questa sessione invernale di trasferimenti. Dura la 'rosea', la quale ha dato al mercato del club di via Aldo Rossi un '5' in pagella. Questo il commento del quotidiano sportivo: "Il piatto piange. Gli incidenti di percorso, con tanti infortuni, avevano fatto pensare a delle correzioni in corsa. Invece il management rossonero ha scelto di puntare sulle seconde linee in questa fase decisiva della stagione. I conti sono salvi, la virtuosa linea societaria continua a mietere consensi. Intanto, però, le rivali per i posti che contano si sono rinforzate".

Sempre sotto la sufficienza è stata anche la valutazione del quotidiano torinese, il quale ha attributo un '5.5' al calciomercato del Milan. Questo il breve, ma conciso, commento apparso tra le pagine di 'Tuttosport': 'Tutti dietro alla Juve, dunque. O meglio, tutti o quasi, perché qualche club è rimasto col cerino in mano. Qualcuno, come il Milan, senza stracciarsi troppo le vesti: vedremo quanto il rischio si rivelerà calcolato". Insomma, anche i grandi quotidiani sportivi si aspettavano molto di più dal mercato del Milan ma, a quanto pare, la società dà totale fiducia ai calciatori di cui dispone. Marco Bellinazzo in esclusiva: "Per Elliott Milan già competitivo".

