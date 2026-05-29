PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, l’AD: c’è un favorito. Rangnick solo in un caso. Centrocampisti in bilico. Maignan criptico

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, l’AD: c’è un favorito. Rangnick solo in un caso. Centrocampisti in bilico. Maignan criptico

PianetaMilan Top News: si cerca il nuovo AD, mentre si inizia a parlare dei possibili addii in estate. Occhio al profilo di Rangnick. Il punto sulle voci odierne
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, l'AD: c'è un favorito. Rangnick solo in un caso. Centrocampisti in bilico. Maignan criptico

Milan, le notizie principali della serata: dubbi sul futuro

Le prossime settimane saranno decisive per decidere il futuro del Milan, sia a livello societario, sia per quanto riguarda il mercato. La strategia di RedBird e Gerry Cardinale ha puntato sulla rivoluzione assolutamente totale: via tutto il vecchio organigramma societario e anche Massimiliano Allegri in panchina. In questo scenario con tante notizie che si rincorrono, la nostra redazione ha fatto il punto sul mercato dei rossoneri, con i nomi caldi del momento per la panchina e non solo.

La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco di cosa parliamo oggi:

  • Nuovo amministratore: contatti continui, ma il nuovo AD potrebbe essere già in casa.

  • Rangnick? A un sola condizione: il parere del noto giornalista sulle voci sul futuro societario del Milan.

  • Il messaggio di Maignan: il post social del capitano del Milan mette dei dubbi.

  • Due possibili cessioni a centrocampo: l'Atalanta ci prova per due giocatori rossoneri.

    • Clicca sulle schede successive per leggere l'analisi dettagliata, i dati economici e i retroscena di mercato su ciascun protagonista.

    © RIPRODUZIONE RISERVATA