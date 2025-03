Secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola la crisi in cui è piombato il Milan di Sérgio Conceição , inevitabilmente, si ripercuote anche sul valore di mercato dei suoi migliori giocatori. Il quotidiano generalista ha stimato come, al momento, elementi del calibro di Mike Maignan , Theo Hernández e Rafael Leão - autori di una stagione negativa - si siano svalutati , complessivamente, di ben 100 milioni di euro!

Mercato Milan, il crollo del prezzo delle stelle

Theo, per cui l'estate scorsa il Milan avrebbe discusso di un'ipotetica cessione a non meno di 70 milioni di euro, oggi, per il 'CorSera', vale 20-25 e non di più. Un prezzo da discount, deprezzato dall'annata shock del terzino sinistro francese: in estate il nuovo direttore sportivo rossonero - chiunque esso sia - dovrà provare a trovare un acquirente per Theo (che non avrà il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026) alle migliori condizioni economiche possibili.