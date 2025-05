Milan, il Real Madrid tenta Theo Hernández: 'Non si fa peccato a pensare ...'

Milan, quale futuro per Theo Hernández? Il Real Madrid ... — Inoltre, particolare da non sottovalutare, il suo contratto con il Milan scadrà tra poco più di un anno - 30 giugno 2026 - e, in virtù di questo, Theo Hernández rappresenta anche una potenziale occasione per il calciomercato estivo. Il Como aveva offerto al Diavolo 40 milioni di euro a gennaio, una proposta accettata dai rossoneri ma rifiutata dal giocatore. Difficilmente, per 'Tuttosport', ora - con un accordo in scadenza - il Milan potrebbe ottenere la stessa cifra dal Real Madrid.

Difficile anche che il Real Madrid possa fare uno sgarbo al Milan, visti gli ottimi rapporti tra i due club, ma la situazione è da monitorare. Il Milan non farà la Champions League l'anno venturo e questo è un fattore che può pesare. Theo Hernández a Milano sta benissimo: vive in provincia di Varese, ha sempre tenuto aperta la porta al Milan per il rinnovo del contratto. Al contrario, è stato il club a interrogarsi sull'opportunità di proseguire il matrimonio.

Rinnovo possibile, ma se i 'Blancos' facessero sul serio? — Per 'Tuttosport', il passaggio al 3-4-3 e un finale in crescendo di stagione hanno mutato gli orizzonti, tanto che il Milan ha aperto con decisione all’ipotesi di rinnovare, ma a cifre inferiori rispetto ai 6 milioni di euro netti a stagione chiesti dalla controparte. Un clima nuovamente tendente al sereno che, però, potrebbe essere scosso dall'entrata in scena del Real Madrid.

"Vero è, come sottolineato, che Theo ha sempre tenuto la porta aperta al rinnovo ma - non si fa peccato a pensare - anche perché non c'erano all'orizzonte club di prim'ordine tra i potenziali estimatori. Se il Real dovesse fare sul serio, gli scenari potrebbero cambiare. Perché è vero che a Milano si sta bene, ma vuoi mettere tornare alla 'Casa Blanca' dalla porta principale?", la chiosa del quotidiano torinese che fa tremare i tifosi rossoneri.