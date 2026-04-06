Milan, dopo la lunghissima pausa per le partite delle nazionali torna finalmente in campo il Diavolo di Massimiliano Allegri. Questa sera gara contro il Napoli di Antonio Conte al momento al terzo posto in campionato a un solo punto dai rossoneri. Le mosse di Massimiliano Allegri. Un evento curioso per Leon Goretzka. Offerta pronta per Giorgio Scalvini. Le ultime novità sui riscatti di Bennacer e Chukwueze. Ecco le top news del 6 aprile 2026 da Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA>>>
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Milan, la mossa di Allegri. Bennacer e Chukwueze: novità. Goretzka che curiosità. Occhio a Scalvini
Le top news della mattina da Pianeta Milan: i riscatti di Chukwueze e Bennacer. Le mosse di Allegri. Offerta per Scalvini. Goretzka ... Le notizie del 6 aprile 2026
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