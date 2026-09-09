È il giorno della verità per il futuro di Warren Bondo in casa Milan. Secondo quanto rivelato in esclusiva da Calciomercato.com, nella giornata di oggi, mercoledì 9 settembre, il club di Via Aldo Rossi comunicherà al centrocampista francese classe 2003 la propria decisione definitiva in merito all'eventuale reintegro in Prima Squadra sotto la guida del nuovo allenatore Rúben Amorim. Una situazione paradossale per il mediano di origini congolesi, passato in pochi mesi da potenziale prima cessione estiva a unico vero esubero rimasto nella rosa rossonera.

La ricostruzione del caso Bondo: l'esclusione dal ritiro del Milan

Il retroscena sui prestiti all'estero e la richiesta come Tomori

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La parabola rossonera di Bondo ha subito una brusca accelerata a metà giugno, subito dopo l'approdo di Amorim sulla panchina del Milan. Convocato a 'Casa Milan', l'entourage del calciatore – rientrato dal prestito annuale alla Cremonese – è stato informato che il ragazzo non rientrava nei piani tattici del nuovo corso. Da quel momento, Bondo è stato l'unico elemento della rosa (insieme a Ismaël Bennacer, per il quale si è poi giunti a una risoluzione contrattuale) a non ricevere la convocazione per il raduno e per il ritiro estivo a, affrontando un'intera estate di allenamenti in solitaria in attesa di una nuova sistemazione.Nel corso della sessione di calciomercato non sono mancate le manifestazioni d'interesse da Italia, Germania, Inghilterra e MLS, senza che tuttavia si arrivasse a un accordo concreto. Nelle battute finali del mercato si era aperta la pista per un ritorno in Ligue 1, ma l'affare è sfumato poiché il Milan aveva già esaurito gli slot regolamentari per i trasferimenti in prestito all'estero. Anche i successivi sondaggi a titolo definitivo in Turchia si sono conclusi con un nulla di fatto.Davanti a questo scenario, Bondo ha presentato una richiesta ufficiale alla dirigenza per essere reintegrato nei ranghi della Prima Squadra, chiedendo di potersi allenare regolarmente con il gruppo di Amorim, seguendo l'esempio di quanto già accaduto nei giorni scorsi con. La palla passa ora interamente al Milan, atteso a minuti al responso definitivo.