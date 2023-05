Milan, Ibrahimovic vuole il Monza? Ecco il suo obiettivo

Milan, quale futuro per Ibrahimovic?

Il centravanti, si legge, vorrebbe assolutamente continuare a giocare e per il proprio futuro avrebbe una priorità ben precisa. L’obiettivo dello svedese sarebbe quello continuare con il Milan ottenendo il rinnovo annuale anche per la prossima stagione. Nonostante le voci sul Monza degli ultimi giorni infatti, il centravanti non vorrebbe separarsi da Milanello e dal gruppo rossonero, convinto di poter essere ancora molto utile dopo un’annata tormentata dall’operazione al ginocchio e dagli infortuni muscolari conseguenti. Decisivo in questo senso sarà il confronto con Paolo Maldini al termine della stagione. Ibrahimovic e il Milan, quindi, potrebbero continuare ancora insieme. Milan, le ultime sul rinnovo di Leao >>>