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Milan, i dubbi di Rangnick. Gimenez fa autocritica. Svelata la deadline per le scelte

PianetaMilan Top News: i retroscena sul clima in casa Milan con una possibile deadline. I dubbi di Rangnick e le parole di Gimenez. Ecco i dettagli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, i dubbi di Rangnick. Gimenez fa autocritica. Svelata la deadline per le scelte

Milan, le notizie principali della serata: serve decidere

Questa settimana sarà decisiva per scegliere il futuro del Milan, sia a livello societario, sia per quanto riguarda il mercato. La strategia di RedBird e Gerry Cardinale è chiara: rivoluzione totale dopo gli esoneri di Allegri, Tare, Furlani e Moncada. Continua la ricerca degli uomini giusti, ma l'ora delle decisioni è sempre più vicina. In questo scenario con tante notizie che si rincorrono, la nostra redazione ha fatto il punto sul mercato dei rossoneri, con i nomi caldi del momento per la panchina e non solo.

La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco di cosa parliamo oggi:

  • I dubbi di Rangnick: il possibile nuovo DT del Milan avrebbe qualche dubbio.

  • La possibile deadline: Il giornalista Matteo Moretto parla della deadline per le scelte dei rossoneri.

  • Parla Santiago Gimenez: il messicano dice la sua sulle prestazioni in rossonero.

  • La stagione di Okafor: l'attaccante svizzero ha giocato molto bene in Premier League.

    • Clicca sulle schede successive per leggere l'analisi dettagliata, i dati economici e i retroscena di mercato su ciascun protagonista.

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