Milan, senti Gerrard: “Rinnovo Douglas Luiz? Non è cambiato nulla” | News

Douglas Luiz è stato uno dei tanti calciatori accostati al Milan durante il mercato estivo. Alla fine, il brasiliano è rimasto all'Aston Villa nonostante il suo contratto sia in scadenza a giugno del 2023. In conferenza stampa, Steven Gerrard, allenatore dei 'Villans', ha parlato del futuro del centrocampista classe '98: "Non ci sono novità sul tema rinnovo, non è cambiato nulla. Ma rimarcherei il fatto che ho visto Douglas Luiz molto concentrato, si è allenato bene. Vogliamo che lui resti qui, i proprietari sono stati decisi a farlo rimanere, in quanto non volevamo perderlo nell'ultima giornata di mercato, e da quel momento ha avuto sempre un atteggiamento positivo".