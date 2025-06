Milan, fissate le visite mediche. Thiaw, no al Como? De Cuyper e Musah ...

Thiaw sembra intenzionato a dire no al Como, creando non pochi problemi al Milan sul mercato. Ecco tutte le notizie di mercato

Thiaw sembra intenzionato a dire no al Como, creando non pochi problemi al Milan sul mercato. Intanto il Brighton prova a prendere De Cuyper e il Napoli insiste per Musah, che peró va verso il campionato inglese. Intanto fissate le visite mediche di Ricci nei prossimi giorni.