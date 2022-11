Milan, tra entrate e uscite: le possibili mosse nel mercato invernale | News

Con il campionato fermo, il Milan inizia a pensare a come sistemare la squadra durante la sessione invernale di calciomercato

Enrico Ianuario

Dopo 15 giornate di Serie A, il Milan si trova al secondo posto con 33 punti e distante otto lunghezze dal Napoli capolista. I rossoneri, oltre a ricaricare le energie, potranno sfruttare questo periodo di sosta anche per pianificare serenamente il mercato di gennaio, in modo tale da poter rinforzare ulteriormente la rosa.

Partendo dai portieri, non c'è nessun dubbio sul fatto che Maignan, Tatarusanu e Mirante continueranno a militare nel Milan. A loro tre si aggiunge anche il giovane Jungdal, prezioso soprattutto per la lista UEFA. Come per i portieri, non dovrebbero esserci movimenti nemmeno in difesa. Anzi, si registreranno solamente notizie positive. Oltre al recupero di Maignan, Pioli nel 2023 potrà nuovamente contare su Calabria e Florenzi, fermi per infortunio ormai da diverse settimane. I loro rientri saranno come nuovi acquisti per l'allenatore rossonero, il quale può contare su un reparto composto dal giusto mix di esperienza e gioventù.

Milan, movimenti a centrocampo? — A centrocampo, invece, qualcuno è con le valigie in mano. Si tratta di Bakayoko, calciatore che, in realtà, sarebbe dovuto andare via nel finale del mercato estivo. Il francese non ha mai giocato in questa stagione in quanto non rientra nei piani di Stefano Pioli, dunque l'intenzione del Milan sarebbe quella di interrompere il prestito dal Chelsea e lasciarlo andare per giocare con continuità. L'allenatore rossonero potrà comunque contare su centrocampisti forti come Bennacer, Tonali, Pobega e Krunic (quest'ultimo prezioso anche nel ruolo di trequartista), senza dimenticare il gioiellino Vranckx che sta scalpitando.

Sorprese in avanti — Ad oggi non c'è nulla di certo, ma chi potrebbe lasciare il Milan a gennaio in prestito potrebbe essere Yacine Adli. Poche presenze per lui in stagione e il club potrebbe decidere di lasciarlo partire temporaneamente per giocare con più continuità e fare esperienza. Magari nel nostro campionato, in quanto la Sampdoria sarebbe interessata all'ex Bordeaux.

Trequarti e attacco, numericamente parlando, sarebbe a posto. Saelemaekers e Messias agiscono a destra, Brahim Diaz e De Ketelaere al centro, mentre Leao e Rebic a sinistra. In attacco ci sono anche Giroud, Origi e Ibrahimovic, con quest'ultimo che inizia ad avvicinarsi al rientro in gruppo. Molti di questi giocatori possono ricoprire anche più ruoli, caratteristica assai apprezzata da Pioli, ma se si vuole alzare ulteriormente la qualità per tentare di vincere lo scudetto e andare più avanti possibile in Champions, allora il Milan potrebbe decidere di fare qualche colpo a prezzi contenuti.

Ziyech potrebbe essere un'opportunità nel mercato di gennaio. Il marocchino sta trovando pochissimo spazio nel Chelsea, in particolar modo da quando Potter si è insidiato sulla panchina dei 'blues'. Nonostante il contratto sia in scadenza nel 2025, il suo valore di mercato, complice uno scarno impiego, potrebbe essere sceso notevolmente. Certo, non si tratta di un'operazione semplice in quanto il calciatore percepisce circa 6 milioni di euro, dunque quella parte legata allo stipendio andrebbe trattata.

Resta un piccolissimo dubbio, inoltre, sull'attacco. Nonostante i 36 anni Giroud dà garanzie, cosa che ancora non è riuscito a dare Origi. Ibrahimovic, che sarà reduce da un grave infortunio con un'età tutt'altro che indifferente, riuscirà ad essere utile alla causa rossonera? Non è da escludere un ritocchino anche nel reparto d'attacco. Ci sono tanti giovani attaccanti in cerca di mettersi in mostra, così come un giovanotto di 37 anni che ha rotto con il proprio club. Ma quello sarebbe un discorso che andrebbe approfondito a parte.