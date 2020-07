Milan, dall’Austria: Rangnick festa a Salisburgo con Szoboszlai nel mirino

MERCATO MILAN – Come riportato da Sky Sport Austria, ieri sera Ralf Rangnick ha festeggiato con il Salisburgo la vittoria contro lo Sturm Graz e avrebbe rivelato l’interesse di portare Dominik Szoboszlai al Milan.

E’ noto da alcune settimane ormai che il talento ungherese, anche ieri sera a segno con una bellissima punizione, sia uno dei primissimi nomi sulla lista del 62enne di Backnang per il prossimo anno in rossonero. Da battere al momento la forte concorrenza di Lazio e Napoli, coi campani che avrebbero già in agenda un incontro con gli agenti di Szoboszlai.

