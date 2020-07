Milan, dall’Austria: Rangnick vuole Markus Schopp nel suo staff

MILAN NEWS – Come riportato dal quotidiano austriaco Kleine Zeitung, Ralf Rangnick vorrebbe nel suo staff Markus Shopp allenatore dell’Hartberg che in questo momento ricopre la sesta posizione nel massimo campionato austriaco.

Schopp, che è in scadenza di contratto, piace molto anche allo Sturm Graz per la prossima stagione, ma ora è finito nel mirino di Rangnick che vorrebbe inserirlo nel suo staff tecnico al Milan, dove il tedesco, oltre a fare l’allenatore, ricoprirà anche il ruolo di direttore tecnico.

L’austriaco conosce tra l’altro già bene il calcio italiano in quanto, dal 2001 al 2005, ha vestito la maglia del Brescia come giocatore, collezionando 80 presenze in Serie A. Ora il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia come assistente allenatore di Ralf Rangnick al Milan.

