Milan, chi è Anel Ahmedhodzic: ruolo, prezzo e skills (Video)

Uno dei tanti nomi accostati al Milan è quello di Anel Ahmedhozic: scopriamo insieme chi è il giocatore che piace ai rossoneri

CARRIERA

Cresciuto nelle giovanili del Malmo prima e del Nottingham Forrest dopo, Ahmedhodzic ha fatto l'esordio 'tra i grandi' con il club inglese nel gennaio del 2016 per quella che risulterà l'unica presenza in maglia biancorossa. Disputerà tre stagioni in Championship per poi far ritorno al Malmo nel 2019, ma verrà girato in prestito nello stesso anno alla squadra danese Hobro con cui disputerà 19 partite segnando anche un gol. Un'esperienza positiva che gli consentirà di tornare definitivamente nel club svedese diventando un perno della squadra allenata fino a poche settimane fa dall'ex attaccante del Milan Jon Dhal Tomasson. Campione di Svezia nel 2020, Ahmedhozic può già contare 51 presenze e tre reti con la maglia biancoceleste.